2020-04-20T22:55:44+03:00
Экономика

Экономист прокомментировал отрицательные цены фьючерсов на нефть WTI

Экономист Никита Кричевский рассказал Радио "Комсомольская правда" о причинах сенсационных процессов на торгах
Ася КУЗНЕЦОВА
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20 апреля цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) упала до минус 37 долларов20 апреля цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) упала до минус 37 долларовФото: REUTERS
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Главная проблема для тех, кто занимается нефтедобычей связан сегодня с тем, что её хранилища заполнены на ближайший месяц и даже больше, а обвал стоимости майских фьючерсов на нефть WTI связан с саудовской нефтью, которую доставили в США. Об этом доктор экономических наук Никита Кричевский рассказал в эфире Радио Комсомольская правда.

- Для тех, кто занимается добычей нефти, в том числе сланцевой, на североамериканском континенте, там действительно очень плохая ситуация связанная с тем, что хранилища нефти на ближайшие месяц, а то и побольше, заполнены под завязку. Мы бы и рады (покупать) да места нет, - ответил Кричевский на вопрос о том, является ли катастрофой снижение цен на фьючерсы WTI до отрицательных значений.

Он также рассказал, что лёгкая нефть из Саудовской Аравии может составить конкуренцию североамериканской, отвечая на вопрос о том, чем можно объяснить такой лавинообразный обвал.

- Отчасти экономическим кризисом, отчасти пандемией коронавируса. Экономика фактически находится в ступоре. В значительной степени связано с тем, что к берегам США подошли несколько первых саудовских супертанкеров, которые под завязку загружены саудовской лёгкой нефтью, которая вполне может конкурировать с североамериканской, - рассказал экономист.

Сайт kp.ru сообщал, что 20 апреля цена за баррель нефти марки WTI (основной американский сорт) упала до минус 37 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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