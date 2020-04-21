Коронавирус в Москве, последние новости на 21 апреля 2020: Полицейские поймали 17 тысяч нарушителей «карантина»

21 Апр 2020 2020-04-21T02:17:24+03:00

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За минувшие сутки в Москве коронавирус подтвердился еще у 2026 человек. Специалисты отмечают резкое снижение прироста заболевших: днем ранее было 3570 положительных тестов. В целом за время эпидемии инфекцию обнаружили уже у более чем 26,3 тысяч москвичей и гостей столицы. 204 человека умерли. 1838 выписаны из больниц после успешного лечения.

В Москве заболевшим коронавирусом начали переливать плазму уже переболевших инфекцией людей - в ней уже устойчивые к вирусу антитела. Многим это помогает. Однако из почти 1800 вылечившихся донорами согласились стать всего 60 человек.

Напомним, с 22 апреля в Москве начнут действовать новые правила пользования цифровыми пропусками: для передвижения на автомобилях в пропуска (в том числе выписанные ранее) нужно внести номера машин, для поездок на общественном транспорте - номера электронных карт «Тройка», «Стрелка», соцкарт москвича или жителя Московской области.

Тем временем, в столице продолжают ловить товарищей, которые гуляют далеко от дома без уважительных причин и пропусков. На нарушителей составили уже более 17 тысяч протоколов. Общая сумма уплаченных ими штрафов превысили 70 млн рублей.

А Следственный комитет ищет «шутника», который запустил в соцсети фейк о том, что из больницы в Крылатском «пачками вывозят трупы». Уголовное дело уже возбудили. Статья 207 УК РФ - та же, по которой судят «телефонных террористов». Если поймают, будет штраф до 500 тысяч рублей или три года принудительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU