2020-04-20T18:50:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве возбудили дело за страшилку в соцсетях про трупы в больнице, где лечат коронавирус

Автору фейка грозит три года общественных работ
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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О том, что врать нехорошо, а в соцсетях, да ещё во время пандемии врать ещё хуже, журналисты рассказывать уже устали. Но фантазеры продолжают придумывать страшилки.

Одна из свежих - это история про трупы, которые якобы "пачками вывозят из больницы в районе Крылатское в Москве". По мнению автора, люди, якобы умирают от коронавируса. Фейковым сообщением, которое тиражируют в соцсетях заинтересовались следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 207 УК РФ "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", - рассказала "Комсомольской правде " Юлия Ивановна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к созданию и распространению недостоверной информации.

По версии следствия, автор фейка отлично знал, что публикует ложные сведения. От безделья пошел на это, или желаю запугать народ, пока не ясно. Понятно лишь, что в ближайшие три года ему или ей будет чем заняться. Наказание за такие шутки в соцсетях суровое: три года общественных работ, а ещё крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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