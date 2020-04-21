2020-04-21T05:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Италии записали трогательный ролик с благодарностью всем странам, кто помогает в борьбе с COVID-19

Власти Ломбардии благодарят и Россию [видео]
Юлия КЕКОВА
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Власти итальянской Ломбардии записали трогательный видеоролик с благодарностью всем странам, включая Россию, кто помогают в борьбе с коронавирусом.

- От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии говорим спасибо за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой непростой битве, - говорится на видеозаписи.

Ранее сайт kp.ru писал об отправке группы российских военных медиков в Италию для оказания помощи стране в связи с непростой ситуацией из-за коронавирусной инфекции.

На данный момент число заболевших в Италии превышает 175 тысяч человек, скончались от инфекции более 23 тысяч пациентов.

Страна активно продолжает бороться с вирусом - в ней все еще закрыты все культурные, образовательные, спортивные и развлекательные центры, а также заведения общепита. Выходить на улицу гражданам можно только в случае необходимости. В случае нарушения карантина итальянцам может грозить внушительный штраф.

Власти государства рассматривают возможность открыть летом пляжный сезон, но с условием соблюдения специальных санитарных мер. Так, например, предполагается сократить число шезлонгов или установить социальную дистанцию в несколько метров.

Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой.Власти Ломбардии записали ролик с благодарностью всем странам, включая Россию, что помогают в борьбе с заразой

ИСТОЧНИК KP.RU

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