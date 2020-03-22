2020-03-22T19:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников об отправке российских вирусологов в Италию: Это помощь соседу, у которого горит дом. А нам самим сейчас всего хватает

Известный врач и телеведущий через «Комсомолку» ответил тем, кто недоволен поездкой наших медиков на Апеннины
Анна НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Да, мы действительно получим бесценный опыт. Но в первую очередь мы едем туда помогатьДа, мы действительно получим бесценный опыт. Но в первую очередь мы едем туда помогатьФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологов. Эти военные медики уже помогли миру справиться с лихорадкой Эбола, африканской чумой свиней и ящуром. Сейчас пришла пора помочь охваченной эпидемией Италии, где медицина уже не справляется своими силами.

- Как так? У нас своих врачей не хватает! - в соцсетях и на форумах в Интернете тут же началось бурное и возмущенное обсуждение этого шага.

- Я пытаюсь понять: как получилось, что люди так изменились за такое короткое время? Уж что-то, а помощь соседям была всегда в духе нашего народа. Италия это соседи. Что ближе к нам, чем Европа сегодня? - говорит главврач городской клинической больницы № 71, экс-главврач «кремлевки», знаменитый теледоктор Александр Мясников. Сам он не понаслышке знаком с опасными инфекциями. В 80-е годы Мясников работал в составе Миссии Красного креста в Африке, испытал на себе реалии жизни в очагах лихорадки.

Главврач городской клинической больницы № 71, знаменитый теледоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Главврач городской клинической больницы № 71, знаменитый теледоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Когда у соседа пылает дом, ты бегаешь туда и ведрами носишь воду, забыв обо всем. Это делает тебя человеком, - продолжает врач. - Поэтому таким людям, которые пишут (возмущаются отправкой наших вирусологов в Италию. - Ред.), я бы даже ничего не объяснял. Когда у них будет гореть дом, им будут помогать. Потому что не все люди такие жлобы, к счастью. Но они этого не поймут.

О какой вообще нехватке у нас идет речь? Чего не хватает? Нам может не хватить туалетной бумаги, когда такие жлобы одновременно обделаются от страха и от паники. Всего остального нам пока, слава богу, хватает. У нас нет не то, что пандемии, но даже эпидемии. У нас есть сотни заболевших, на душу населения это сейчас меньше, чем где бы то ни было. Поэтому ни о какой нехватке сегодня речи идти не может.

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологов Фото: REUTERS

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологовФото: REUTERS

- Помогая другим, наши медики заодно смогут получить практический опыт, понять, что помогает или мешает в борьбе с коронавирусом. Все это потом и нам пригодится.

- Да, мы действительно получим бесценный опыт. Но в первую очередь мы едем туда помогать. Европа сегодня захлебнулась. Она всегда считала, что у нее самая передовая медпомощь по сравнению с нами. Кичилась этим. Но оказалось, что их система здравоохранения хороша для мирной жизни, а при форс-мажоре она просто захлебнулась. Тогда Европа обратилась туда, где может эту помощь получить. И я горд и рад, что мы можем им помочь.

В ТЕМУ

Почему коронавирус с особой силой ударил по Италии, и какая судьба ждет другие страны Евросоюза

Эксперт по международному здравоохранению рассказал, от чего зависит масштаб и тяжесть вспышки коронавирусной инфекции в той или иной стране (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Можно ли заразиться коронавирусом от продуктов из супермаркета, надо ли протирать клавиатуру и кипятить одежду
Дверные ручки, пакеты, которые привез курьер, одежда и обувь... Хавьер Абад, биолог из Автономного университета Барселоны, разъяснил, где есть риск заразиться новой инфекцией, а где нет
Новости 24
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Врач рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть чеснок
Коронавирус у Дэвида Брайана: клавишник Bon Jovi болеет уже неделю
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Россияне с хроническими заболеваниями смогут получать рецепты дистанционно
Банки обещают не повышать процент по ипотеке из-за эпидемии коронавируса
В ИКЦ опровергли сообщения о возможном ужесточении карантина в России
В магазинах начали тестировать системы оплаты товаров по биометрии
Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами
Потери аэропортов из-за коронавируса оценивают в 60 млрд рублей
Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 367
Мантуров: дефицита продуктов в России не будет
В Узбекистане начнут штрафовать за появление на людях без маски
Капитана 1-го ранга сравнил «устаревшие» российские десантные корабли и украинские «Кентавры»
Россия ограничит авиасообщение с Колумбией, Доминиканой, Кубой и Мальдивами
Токийцы устроили любование сакурой, несмотря на коронавирус
В Госдуме назвали выдумкой слова США о «недостатках» российского Ту-160
Россия ограничит авиасообщение с Японией и Вьетнамом
В Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа
Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом и Индонезией с 23 марта
Дополнительные инфекционные боксы построят в нескольких российских регионах
Вьетнам ввёл запрет на въезд иностранцев
В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Украина считает свои катера достойным ответом российским десантным кораблям
Оргкомитет Олимпиады-2020 начал разработку других сценариев проведения Игр
Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию
"Четыре недели": в UFС подтвердили, что бой между Хабибом и Фергюсоном состоится
В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки