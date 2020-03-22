Доктор Мясников об отправке российских вирусологов в Италию: Это помощь соседу, у которого горит дом. А нам самим сейчас всего хватает

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологов. Эти военные медики уже помогли миру справиться с лихорадкой Эбола, африканской чумой свиней и ящуром. Сейчас пришла пора помочь охваченной эпидемией Италии, где медицина уже не справляется своими силами.

- Как так? У нас своих врачей не хватает! - в соцсетях и на форумах в Интернете тут же началось бурное и возмущенное обсуждение этого шага.

- Я пытаюсь понять: как получилось, что люди так изменились за такое короткое время? Уж что-то, а помощь соседям была всегда в духе нашего народа. Италия это соседи. Что ближе к нам, чем Европа сегодня? - говорит главврач городской клинической больницы № 71, экс-главврач «кремлевки», знаменитый теледоктор Александр Мясников. Сам он не понаслышке знаком с опасными инфекциями. В 80-е годы Мясников работал в составе Миссии Красного креста в Африке, испытал на себе реалии жизни в очагах лихорадки.

Главврач городской клинической больницы № 71, знаменитый теледоктор Александр Мясников. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Когда у соседа пылает дом, ты бегаешь туда и ведрами носишь воду, забыв обо всем. Это делает тебя человеком, - продолжает врач. - Поэтому таким людям, которые пишут (возмущаются отправкой наших вирусологов в Италию. - Ред.), я бы даже ничего не объяснял. Когда у них будет гореть дом, им будут помогать. Потому что не все люди такие жлобы, к счастью. Но они этого не поймут.

О какой вообще нехватке у нас идет речь? Чего не хватает? Нам может не хватить туалетной бумаги, когда такие жлобы одновременно обделаются от страха и от паники. Всего остального нам пока, слава богу, хватает. У нас нет не то, что пандемии, но даже эпидемии. У нас есть сотни заболевших, на душу населения это сейчас меньше, чем где бы то ни было. Поэтому ни о какой нехватке сегодня речи идти не может.

В Рим вылетела передовая группа российских военных вирусологовФото: REUTERS

- Помогая другим, наши медики заодно смогут получить практический опыт, понять, что помогает или мешает в борьбе с коронавирусом. Все это потом и нам пригодится.

- Да, мы действительно получим бесценный опыт. Но в первую очередь мы едем туда помогать. Европа сегодня захлебнулась. Она всегда считала, что у нее самая передовая медпомощь по сравнению с нами. Кичилась этим. Но оказалось, что их система здравоохранения хороша для мирной жизни, а при форс-мажоре она просто захлебнулась. Тогда Европа обратилась туда, где может эту помощь получить. И я горд и рад, что мы можем им помочь.

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