Лидер КНДР "исчез" из-за проблем с сердечно-сосудистой системой

21 Апр 2020 2020-04-21T05:18:13+03:00

Южнокорейские СМИ считают, что Ким Чен ЫН прошел лечение в больнице и сейчас восстанавливается на курорте

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Лидер КНДР Ким Чен Ын восстанавливается после "кардиоваскулярной процедуры", проведенной ему 12 апреля. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на южнокорейский сайт "Daily NK".

Глава КНДР отсутствовал на одном из важнейших национальных праздников - дне рождении основателя государства Ким Ир Сена, который отмечается 15 апреля, а также пропустил заседание Верховного народного собрания и испытания нового оружия. Последний раз на публике председателя Трудовой партии Кореи видели 11 апреля, когда он руководил заседанием политбюро.

В южнокорейских СМИ сразу же появились слухи, что Ким Чен Ын или чем-то болен, в том числе, возможно, и коронавирусом, либо боится участвовать в публичных мероприятиях, чтобы не подхватить COVID-19.

Теперь сайт "Daily NK", большая часть авторов которого является перебежчиками из КНДР на Юг, со ссылкой на анонимный источник в Пхеньяне сообщил, что Ким Чен Ын восстанавливается после лечения на своей вилле, расположенной в курортном местечке в горах Кымгансан. При этом "Daily NK" утверждает, что здоровье лидера КНДР якобы ухудшилось за последние месяцы из-за ожирения, переутомления и усиленного курения.

ИСТОЧНИК KP.RU