Дональд Трамп хочет временно запретить иммиграцию в США

21 Апр 2020 2020-04-21T05:33:40+03:00

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Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, который предусматривает временную приостановку иммиграции в США. Об этом он сообщил в своем аккаунте в "Твиттере".

- В свете последних атак Невидимого Врага, а также с учетом необходимости защитить рабочие места наших ВЕЛИКИХ Американских Граждан, я подпишу исполнительный указ, который временно приостановит иммиграцию в Соединенные Штаты, - говорится в сообщении главы государства (орфография сохранена).

Президент США неоднократно заявлял, что одним из приоритетов его администрации является борьба с нелегальной иммиграцией в стр

ану, а также создание рабочих мест для американцев. Ранее Трамп сообщил, что Белый дом рассматривает вариант введения визовых санкций против тех государств, которые отказываются или затягивают вывоз своих граждан, застрявших в США из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU