Доктор Мясников назвал знаковое событие в лечении коронавируса в России

21 Апр 2020 2020-04-21T07:50:13+03:00

Представитель оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 считает, ситуация с заболеваемостью меняется в лучшую сторону

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Известный теледоктор и представитель оперштаба доктор Александр Мясников рассказал о знаковом событии в лечении коронавируса.

Важный этап - увеличение числа бессимптомных носителей среди всех зараженных COVID-19. В России доля таких людей - выше 40 процентов. Выявить их удалось только благодаря тестированию, которое активно проводят не только государственные, но и частные учреждения. Несмотря на отсутствие симптомов, эти люди могут передавать вирус другим, причем инфицирование от них не обязательно пройдет также бессимптомно. Если человек в группе риска, то заражение смертельно опасно.

- Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией,- сказал Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1". - Если по любому чиху, симптому мы госпитализируем пациента, то в больнице все равно может быть внутрибольничная инфекция, как бы мы ни огораживали это.

Амбулаторное лечение не предполагает, что зараженный остается один на один с вирусом. Врач продолжает "вести" этого пациента: назначает лекарства, узнает о состоянии здоровья по телефону, видеосвязи, приходит лично.

ИСТОЧНИК KP.RU