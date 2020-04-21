2020-04-21T08:52:34+03:00
Экономика

Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика

Существует несколько сценариев развития событий
Юлия САЛЬНИКОВА
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На ВВП влияние оказал коронавирус и падение цен на нефтьНа ВВП влияние оказал коронавирус и падение цен на нефтьФото: EAST NEWS
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Аналитики составили прогнозы по восстановлению российской экономики.

Вариантов развития событий несколько. Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает падение ВВП в 2020 году на 7,5 процентов. Причиной кризиса стала пандемия коронавируса, которая привела к конечном счете к необходимости урезать добычу нефти странам ОПЕК и странам "большой двадцатки", к временному закрытию предприятий в России.

При таком развитии событий экономика восстановится только в 2022 году.

Другой сценарий предусматривает меньшее воздействие кризиса на российскую экономику:

- С учетом этих допущений базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4-4,5% в 2020 году и восстановление на 2-3% в 2021 году, - приводит прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ТАСС.

Что касается мировой экономики, то в лучшем случае снижение 2020 года составит 2,6 процентов, а с 2021 года будет рост на 3,6 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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