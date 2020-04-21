Эксперты рассказали, когда восстановится российская экономика
Аналитики составили прогнозы по восстановлению российской экономики.
Вариантов развития событий несколько. Наиболее пессимистичный сценарий предусматривает падение ВВП в 2020 году на 7,5 процентов. Причиной кризиса стала пандемия коронавируса, которая привела к конечном счете к необходимости урезать добычу нефти странам ОПЕК и странам "большой двадцатки", к временному закрытию предприятий в России.
При таком развитии событий экономика восстановится только в 2022 году.
Другой сценарий предусматривает меньшее воздействие кризиса на российскую экономику:
- С учетом этих допущений базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4-4,5% в 2020 году и восстановление на 2-3% в 2021 году, - приводит прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) ТАСС.
Что касается мировой экономики, то в лучшем случае снижение 2020 года составит 2,6 процентов, а с 2021 года будет рост на 3,6 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU