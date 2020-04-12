2020-04-12T20:51:07+03:00
В мире

Страны ОПЕК одобрили крупнейшее в истории сокращение добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки

После отказа от условий сделки Мексики, параметры сделки изменили
Юлия САЛЬНИКОВА
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Страны-экспортеры нефти проголосовали 12 апреля за сокращение добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Переговоры продолжились после неудачи 9 апреля, когда представитель Мексики покинул совещание в связи с тем, что не согласен на предложенные условия. Предварительно получить одобрение удалось после переговоров президента Мексики с главой США.

12 апреля стороны вновь сели "за стол переговоров" - заседание прошло вновь в видеоформате в связи с пандемией коронавиурса. Сразу два источника Reuters сообщили, что голосование состоялось - согласие на сокращение на 9,7 миллионов баррелей получено. Прежнее предложение было другим - до 10 миллионов баррелей в сутки. Условия изменили после протеста Мексики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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