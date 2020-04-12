2020-04-12T23:15:23+03:00
В мире

Страны G20 сократят добычу еще на 4,5 миллионов баррелей в сутки

Это дополнительное сокращение стран, не входящих в группу ОПЕК
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сокращение добычи необходимо на фоне снижения спроса на нефтьСокращение добычи необходимо на фоне снижения спроса на нефтьФото: REUTERS
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В дополнение к сокращению добычи нефти, согласованном ОПЕК, страны "большой двадцатки" приняли объемы сокращения для своего производства. Речь идет о 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

Оба показателя, тот что одобрили ОПЕК, и соглашение стран G20, оказались ниже изначально запланированных. Ожидалось, что ОПЕК примет сокращение добычи на 10 миллионов баррелей, а другие страны на 5 миллионов.

Как сообщает Reuters, Мексика сократит добычу нефти на 100 тысяч (изначально речь шла о 400 тысячах) баррелей в сутки с мая 2020 года. Согласия этой страны добивались с начала переговоров, мексиканцев не устраивали условия. Но после того, как президент Мексики пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампрм, позиция их изменилась. Трамп пообещал помощь Мексике, а компенсацию "получит позже", он не стал объяснять когда и какую именно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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