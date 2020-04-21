2020-04-21T09:20:06+03:00
В мире

Глава Alibaba Джек Ма пожертвовал ВОЗ миллион масок и тестов на коронавирус

Распределением между странами займутся уже в ВОЗ
Юлия САЛЬНИКОВА
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Один из самых богатых людей мира глава компании Alibaba Джек Ма передает в ВОЗ миллион медицинских масок и столько же тестов на коронавирус. Это его второе крупное пожертвование в период пандемии коронавируса. Ранее его благотворительный фонд направил в 150 стран и регионов, наиболее пострадавших от инфекции, респираторы N95 и средства для диагностики Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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