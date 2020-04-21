Лавров ответил на возможный выход США из Договора по открытому небу

21 Апр 2020 2020-04-21T12:19:48+03:00

Лавров подчеркнул, что Соединенный Штаты, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе. Фото: REUTERS

Конкретный ответ России будет зависеть от того, последуют ли американскому примеру другие страны НАТО

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Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что конкретный ответ России на возможный выход США из Договора по открытому небу будет зависеть от того, последуют ли их примеру другие страны НАТО. На прошедшем 21 апреля круглом столе с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии глава ведомства также отметил, что американские обвинения в адрес Российской Федерации в нарушении Договора не подкреплены никакими фактами.

- Американцы начинают активно продвигать тезис о том, что Россия нарушает соглашение. С фактами здесь, как и в случае с ДРСМД, у США плоховато, - заявил государственный деятель.

Лавров подчеркнул, что Соединенный Штаты, судя по всему, уже приняли решение о выходе из Договора об открытом небе. По крайне мере, именно так считают эксперты, которые следят за развитием ситуации.

- Специалисты считают, что Вашингтон уже прял решение. Мы делаем такие же выводы, исходя из наших контактов с американцами и другими участниками НАТО и Договора, - рассказал Сергей Лавров.

Напомним, что Договор по открытому небу, впервые подписанный в 1992 году стал мерой для укрепления доверия в Европе после холодной войны. Действовать соглашение стало 18 лет назад Оно позволяет 34 государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и военным мероприятиях друг друга.

ИСТОЧНИК KP.RU