Ученые: «дети из пробирки» чаще склонны к лишнему весу

21 Апр 2020 2020-04-21T12:01:17+03:00

Ученые предположили, что "дети из пробирки" чаще сталкиваются с лишним весом Фото: Евгения ГУСЕВА

Зато у них более совершенная иммунная система

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Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) пришли к выводу, что дети, зачатые искусственным путем, чаще имеют избыточный вес, чем те, что зачаты традиционным способом. Исследования проводили на мышах и нашли подтверждение данной теории.

- У эмбрионов, пересаженных суррогатной матери, большая жировая прослойка. Эксперименты показали, что этот эффект особенно выражен у самок. Мы измеряли их показатели в возрасте 7 недель, это почти половозрелые мыши, - рассказывает NEWS.ru Михаил Мошкин, руководитель отделения генетики животных и человека Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН.

Когда мыши "из пробирки" появлялись на свет, она оказывались тучнее своих «натуральных» собратьев, хотя аппетит у них был ниже. Снижение интереса к еде – это еще одна особенность мышей, рожденных от суррогатных матерей.

Несмотря на тучное телосложение, обнаружилось, что «искусственное» потомство обладает лучшим иммунитетом. Этот плюс появляется благодаря тому, что малыша вынашивает не родная мать.

- У суррогатной матери с чужим ребенком имеются значительные различия генов. Это работает только в плюс. Такой ребенок будет более здоровым, чем зачатый традиционным способом, — резюмирует Мошкин.

Обобщая свое исследование, ученые предположили, что подобное характерно и для человека.

В свою очередь куратор центра суррогатного материнства Ольга Патрина заявила, что дети, рожденные от суррогатного материнства, ничем по весу не отличаются от «традиционных», а вот здоровье у них действительно крепче.

- Потому что суррогатная мать должна быть абсолютно здоровой и тщательно следить за собой во время беременности. Поэтому беременность у таких женщин проходит нормально, а дети рождаются крепкие. Средний гонорар «женщины-инкубатора» в России — 1 миллион рублей, не считая расходов на анализы, одежду, ежемесячное содержание. Желающих стать суррогатными матерями в последнее время становится всё больше, - рассказала Патрина.

ИСТОЧНИК KP.RU