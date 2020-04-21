2020-04-21T12:34:40+03:00
В мире

Девушка сломала обе лодыжки, пытаясь повторить танец для TikTok-челленджа

Теперь молодая мать из Великобритании призывает всех быть осторожнее
Елена АКИМОВА
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Британка сломала обе лодыжки, пытаясь принять участие в TikTok-челленджеБританка сломала обе лодыжки, пытаясь принять участие в TikTok-челленджеФото: EAST NEWS
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TikTok-челленджи становятся популярнее день ото дня. Но прежде, чем принимать вызов, стоит оценить свои силы, чтобы не получить дополнительных проблем.

Яркий пример этому – молодая жительница Великобритании. 27-летняя мать двоих детей воодушевилась испытанием, в котором нужно было повторить танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300. Партнеры в быстром ритме соприкасаются стопами и меняют положение.

Дождавшись, когда дети увлекутся игрушками, родители стали репетировать свой ответ соцсети. Одна из попыток выполнить па привела к падению девушки.

- Мы тренировались, и когда я вошла в поворот, то услышала треск и оказалась на полу. Было ужасно больно. Мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь, — будет после случившегося объяснять пострадавшая.

Прибывшие врачи были вынуждены расстроить участницу челленджа – принять вызов ей не удастся, так как оказались поломаны обе лодыжки

Не исключено, что в будущем ей потребуется операция. Все будет зависеть от того, насколько правильно смогут срастись кости.

Теперь девушка призывает всех, кто решит повторить подвиг, задуматься о последствиях, пишет Пятый канал.

Популярный TikTok-челлендж с танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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