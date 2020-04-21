В Госдуме прокомментировали возможность переноса майских праздников на лето

21 Апр 2020 2020-04-21T12:53:03+03:00

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В Госдуме отметили, что пока обсуждать перенос майских праздников на другое время рано. Дело в том, что сейчас еще неизвестно, придется ли продлить режим самоизоляции или нет. Такое мнение выразил заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев.

Лебедев добавил, что если продление мер безопасности все же состоится, то никакой разницы будут майские праздники или нет, он не видит. А вот если в стране начнется послабление мер, то можно будет рассмотреть варианты переноса праздников на более позднее время, например, на лето.

«Можно эти 5-6 дней выходных засчитать людям к отпуску или перенести на лето… Итак страна полтора месяца отдыхает – необходимо приступать людям к работе и выводить страну из экономического кризиса … Граждане уже устали сидеть дома», - цитирует Лебедева Москва 24.

Депутат добавил, что после такого большого перерыва люди сами захотят вернуться на работу после 30 апреля, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU