В России коронавирус подтвержден у сотни журналистов, один человек умер

21 Апр 2020 2020-04-21T14:23:31+03:00

На них не распространяется действие указа президента о нерабочих днях - СМИ продолжают работу

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В России коронавирусом заражены около сотни журналистов. Об этом сообщил замминистра связи Алексей Волин.

Он сообщил, что работники СМИ находятся в зоне риска из-за своей профессиональной деятельности. Они продолжают работу, несмотря на пандемию. Отрасль не попала в список тех, что приостановили деятельность. В столице, где действует пропускной режим, журналистам разрешено передвигаться по городу для профессиональной деятельности без специального цифрового кода. Достаточно предъявить редакционное удостоверение.

- Около сотни журналистов имеют на сегодняшний день подтвержденный диагноз "коронавирусная инфекция", около 500 человек находится на карантине и самоизоляции, недавно в Москве был первый случай смерти одного из журналистов,- приводит слова Волина "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что в марте с подозрением на коронавирус попал в больницу в Коммунарке журналист Виктор Набутов. 16 апреля стало известно о смерти известного режиссера и журналиста Александра Радова.

ИСТОЧНИК KP.RU