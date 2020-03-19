Журналист Набутов из больницы в Коммунарке: Температура, трудно дышать, не чувствую запахи. Похоже, коронавирус

Известный журналист Виктор Набутов ведёт утреннее шоу на радио «Серебряный дождь». Он только вернулся из Куршавеля и попал в больницу в Коммунарке. Врачи подозревают, что ведущий подхватил коронавирус.

Мы начинаем серию дневников о том, как Набутов проводит карантин в больнице и дожидается диагноза. День №1.

«СТАЛО ПЛОХО И ВЫЗВАЛ СКОРУЮ»

- Виктор, откуда вы вернулись? Почему вас отправили в Коммунарку?

- Я был в Куршевеле. Место известное. Во Франции. Он сейчас стал известен тем, что там довольно много людей, у которых подтвержденный диагноз. Более того, будете смеяться, хотя это не очень смешно, у меня в соседней палате лежит девушка, которая прилетела оттуда же, из Куршевеля. Просто случайно ее встретил. Собственно, 12-го числа я вернулся. Я сразу после этого встал на учет.

И буквально через день немножко плохо себя почувствовал. Приехали ребята на скорой. Я выяснил, что надо делать, чтобы сдать анализ. Быстро все, 15 минут, московская скорая – молодцы, неотложка. Сдался. Они взяли у меня анализ. Сказали: лежите дома. Явных признаков нет.

А дальше началось все, как обычно и рисуется. То есть у тебя появляется температура, тяжело дышать. Потом пропадает… ты перестаешь чувствовать запахи. Вот я уже третий день не чувствую запаха, это очень странное ощущение. Вообще никакого, только сладкое и соленое ты можешь на вкус ощущать. Температура, которая туда-сюда гуляет. И боязнь того, что может начаться резкая пневмония. Поэтому пришлось второй раз вызвать неотложку.

Они приехали. И, честно говоря, в Москве несколько мест, куда возят. Одно из них – Коммунарка. Когда они сказали, что свободна Коммунарка, предлагают ее, потому что это новая больница, хоть и не инфекционная, это видно, здесь приятно находиться.

«ПОДХВАТИЛ ВИРУС 100%»

- Это подозрение на коронавирус?

- Да. Но с учетом того, что у меня в компании уже есть несколько случаев подтвержденных, я думаю, что шансы близки к стопроцентным. Я сдавал первый раз тест в воскресенье, уже прошло пять дней, я до сих пор его не могу получить, его результатов.

- А как у ваших друзей это было?

- Вы знаете, у всех очень и по-разному, и одинаково. Как правило, это то, что описывается. Это субфибрильная температура, которая гуляет туда-сюда. Потом вдруг исчезает. Это затрудненное дыхание. И это вот, вы будете смеяться, исчезает обоняние полностью.

- А вот эти судороги?

- Вы говорите про судороги, и это показывают не только на «России-1», но и на «России-2», про судороги мне сказать нечего, потому что, насколько я понимаю, речь идет о запущенной уже клинической ситуации. Собственно говоря, именно поэтому я и лег в клинику, а не остался дома второй раз, когда я вызвал. Потому что почувствовал, что, возможно, все может быстро перерасти в пневмонию. А как раз беда этого вируса, что он поражает нижние дыхательные пути. И может в течение 12 часов перейти от больного горла в крайне тяжелую форму пневмонии. И тогда уже здесь, в Коммунарке, есть способы каким-то образом с этим бороться.

Это искусственная вентиляция легких. Это специальное медикаментозное лечение. И это происходит молниеносно. Именно поэтому я решил провести карантин не дома, а вот здесь, в больнице. Хотя у меня по симптомам – обычная простуда. Может быть, грипп небольшой.

ВРАЧИ ГОВОРЯТ: ВСЕ ПЕРЕБОЛЕЕМ

- С врачами разговаривали? Можно лечить его, чтобы не перешло в серьезную стадию?

- На самом деле, как я понял из разговоров врачей, во-первых, скажу честно, врачи относятся к этому… большая часть относится с некой долей иронии, скажем так. Позиция очень простая. Что это обычный вирус, обычный коронавирус, что переболеют все. Да, у него есть своя специфика. Да, желательно изолировать пожилых людей. Но в принципе, если вы молодой, здоровый и даже средних лет, без каких-то хронических болезней, то здесь больше паники. Просто укрепляйте иммунитет. Это вообще не проблема. Я с некоторыми общался, они не пользуются ни масками, говорят: мы не боимся заболеть.

Для нас это повод провести двухнедельный отпуск в той же Коммунарке, например. Такие врачи у меня были. Говорят: мы каждый день работаем, у нас сотни людей, мы неизбежно заболеем. И перенесем. А может быть, уже перенесли. Большая часть переносит совсем в легкой форме, фактически без каких-либо признаков.

- У вас как настроение?

- У меня настроение достаточно странное. Потому что я думаю, что большая часть оказалась в такой же ситуации. У меня как бы не подтвержденный диагноз, который я внутри себя подтверждаю, понимая, что все как бы к этому и ведет. Уже есть близкие знакомые, с кем я контактировал, с подтвержденным диагнозом. Похоже по симптоматике на такое легкое течение достаточно всей этой истории. Но суть не в этом. Если диагноз не подтвердится, то фактически я буду вынужден провести довольно много времени здесь в больнице, просто ожидая, пока сделают этот тест. А для того, чтобы покинуть лечебное учреждение, по бумагам Минздрава, мне надо сделать, как минимум, два теста отрицательных. Каждый из них – это три-четыре дня, в течение которых тебя в принципе особо не лечат.

Ты фактически находишься здесь в больнице в карантине. Пьешь чай, можешь попить таблетки от простуды. Но никакого особого лечения – в нем нет необходимости. Ты просто здесь лежишь, как ты мог бы лежать дома.

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