2020-04-21T14:35:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ

Геолокацию жителей столицы с симптомами обычного ОРВИ также будут отслеживать
Ксения АНУФРИЕВА
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В указе московского мэра уточняется, что власти допускают продвижения москвичей по городу для получения необходимой медицинской помощиВ указе московского мэра уточняется, что власти допускают продвижения москвичей по городу для получения необходимой медицинской помощиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Москвы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза заражения коронавирусом со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных COVID-19. Об этом говорится в соответствующем указе столичного мэра Сергея Собянина.

Уточняется, что их местонахождение также будут отслеживать с помощью электронного мониторинга.

- Со среды, 22 апреля, граждан с подозрением на заражения коронавирусной инфекцией, а также жителей с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний обязуем соблюдать режим изоляции на дому, аналогичный тому режиме, которые применяется в настоящее время для инфицированных 2019-nCoV. Для контроля над соблюдением самоизоляции правоохранительные органы столицы будут применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, - говорится в документе.

В указе московского мэра уточняется, что власти допускают продвижения москвичей по городу для получения необходимой медицинской помощи в больницах, в том числе с использованием транспортных средств, при условии наличия специального цифрового пропуска.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU

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