В Москве ввели обязательную самоизоляцию для больных ОРВИ

21 Апр 2020 2020-04-21T14:35:45+03:00

В указе московского мэра уточняется, что власти допускают продвижения москвичей по городу для получения необходимой медицинской помощи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Геолокацию жителей столицы с симптомами обычного ОРВИ также будут отслеживать

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Жителей Москвы с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза заражения коронавирусом со среды, 22 апреля, обязали соблюдать самоизоляцию, как больных COVID-19. Об этом говорится в соответствующем указе столичного мэра Сергея Собянина.

Уточняется, что их местонахождение также будут отслеживать с помощью электронного мониторинга.

- Со среды, 22 апреля, граждан с подозрением на заражения коронавирусной инфекцией, а также жителей с проявлениями симптомов острой респираторной вирусной инфекции и иных инфекционных заболеваний обязуем соблюдать режим изоляции на дому, аналогичный тому режиме, которые применяется в настоящее время для инфицированных 2019-nCoV. Для контроля над соблюдением самоизоляции правоохранительные органы столицы будут применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, - говорится в документе.

В указе московского мэра уточняется, что власти допускают продвижения москвичей по городу для получения необходимой медицинской помощи в больницах, в том числе с использованием транспортных средств, при условии наличия специального цифрового пропуска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

ИСТОЧНИК KP.RU