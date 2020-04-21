«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности
Раздавать деньги населению в России нет возможности, а также необходимых инструментов, как у Соединенных Штатов. Так считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал глава Сбербанка.
При этом, он отметил, что не ожидает дефолта в России, но не ожидает и быстрого «отскока» экономики страны. По его словам, кризис может быть длинным.
Напомним, ранее Греф прокомментировал сообщения о возможность изымать для борьбы с пандемией средства на счетах россиян. По словам глав Сбербанка, у государства нет «никакого резона» и условий для того, чтобы забирать деньги вкладчиков.
Он также рассказал о золотовалютном резерве, которым, в случае необходимости, можно покрывать госдолг.
ИСТОЧНИК KP.RU