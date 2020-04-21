«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности

21 Апр 2020 2020-04-21T15:40:36+03:00

Глава Сбербанка также сообщил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

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Раздавать деньги населению в России нет возможности, а также необходимых инструментов, как у Соединенных Штатов. Так считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал глава Сбербанка.

При этом, он отметил, что не ожидает дефолта в России, но не ожидает и быстрого «отскока» экономики страны. По его словам, кризис может быть длинным.

Напомним, ранее Греф прокомментировал сообщения о возможность изымать для борьбы с пандемией средства на счетах россиян. По словам глав Сбербанка, у государства нет «никакого резона» и условий для того, чтобы забирать деньги вкладчиков.

Он также рассказал о золотовалютном резерве, которым, в случае необходимости, можно покрывать госдолг.

ИСТОЧНИК KP.RU