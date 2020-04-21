2020-04-21T15:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Сбербанк дал свой прогноз пика коронавируса в России

Оценка была сделана на основании математической модели кредитной организации
Ксения АНУФРИЕВА
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Сбербанк прогнозирует пик коронавируса в России с 5 по 10 мая.Сбербанк прогнозирует пик коронавируса в России с 5 по 10 мая.Фото: Тимур ХАНОВ
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Сбербанк прогнозирует пик коронавируса в России с 5 по 10 мая. Специалисты российской банковской организации сделали такой вывод на основании собственной математической модели. Об этом сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф.

- Самое главное – преодолеть пик заболеваемости. Наши специалисты создали математическую модель и сделали оценку того, как это происходит в других странах и как это происходит в России. По прогнозу, пик заболеваемости коронавирусом наступит примерно с 5 по 10 мая текущего года. В этот период крайне важно соблюдать меры изоляции, - заявил президент банка в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

Герман Греф также уделил внимание последствиям пандемии. По его мнению, кризис заставит всех пересмотреть свои планы на долгосрочную перспективу.

- Люди должны понимать, что это вполне вероятный сценарий. Он не катастрофичный, вполне приемлемый. Есть хороший анекдот на тему, что если наводнение неизбежно, то все оставшееся время перед наводнением нужно потратить на то, чтобы научиться жить под водой, - заявил председатель правления Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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