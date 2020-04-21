2020-04-21T15:56:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Социолог рассказал, как не допустить эпидемию коронавируса среди 2 миллионов мигрантов в Москве

Приезжим из Средней Азии начали рассылать в соцсетях памятки на национальных языках, как не заразиться новой инфекцией
Семен ЕЛЕНИН
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Чем меньше эти люди знают о коронавирусе, тем хуже городуЧем меньше эти люди знают о коронавирусе, тем хуже городуФото: Артем КИЛЬКИН
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По оценкам Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы), в Москве сейчас могут находиться около 2 миллионов трудовых мигрантов из других стран. Большинство из них - приезжие из Средней Азии: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Многие продолжают работать в сферах, которые во время режима самоизоляции продолжают действовать: ЖКХ, доставка. При этом часть мигрантов проживает в хостелах или съемных квартирах, которые становятся «общежитиями».

- Чем меньше эти люди знают о коронавирусе, тем хуже городу, - рассказал в интервью сайту kp.ru руководитель Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер. - Сидеть на карантине этим людям никак невозможно: финансовой «подушки безопасности» у них нет, скромные сбережения быстро заканчиваются. Работа сохранилась разве что только у тех, кто был курьером до кризиса либо теперь туда устроился. При этом большинство живут в съемных квартирах по 5-6, а то и больше человек в одной комнате. Какой тут режим самоизоляции! И после работы они возвращаются сюда. Понятно, что они в такой среде уязвимы. Но другого временного дома эти люди себе позволить не могут. Поэтому им нужно грамотно объяснить, как быть именно в их ситуации, в их жизни.

Эксперт с коллегами и врачами-эпидемологами разработал памятки на узбекском, таджикском и киргизском языках - как обезопасить себя от заражения коронавирусом. Эти материалы сейчас начали рассылать в популярных среди живущих в России мигрантов группах в различных соцсетях. По словам Варшавера, в памятках учтена специфика жизни мигранта в Москве, в помещениях с большим количеством людей.

- Мы объясняем: если ты почувствовал себя плохо, отгородись от остальных простыней или шкафом. Пусть остальные соблюдают дистанцию. Так советуют эпидемологи. Да, этот метод - не идеальный, но единственный возможный в таких условиях.

Эксперт заявил сайту kp.ru, что большинство мигрантов будет звонить в скорую помощь в самом крайнем случае. Потому что на вызовы к иностранцам медики едут неохотно. И это тоже может стать проблемой.

- Мы стараемся донести, что если у тебя ярко выраженные симптомы ОРВИ, не надо пускать на самотек, нужно звонить 112. В таком случае скорая помощь точно обязана приехать, не разбираясь, у кого какой паспорт. Нужно давать этим людям информацию, объяснять. Иначе они могут стать большой проблемой для города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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