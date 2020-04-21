Турсезон в России будет, а цены снизились: в туриндустрии рассказали, как планировать летний отпуск

21 Апр 2020 2020-04-21T16:54:51+03:00

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Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал о состоянии туристической отрасли в государстве из-за пандемии и экономического кризиса, перспективах внутреннего туризма и возможности вернуть денежный средства за отменные из-за ограничений туры.

- Официально до июня санаторно-курортный комплекс на побережье, который в основном в сезон привлекает наших гостей, закрыт. Майские праздники мы проведем в худшем случае на изоляции, в лучшем – в условиях ограниченной изоляции. Поэтому до июня все точно будет закрыто. На июнь, июль, август и начало осени бронирования идут, если мы говорим о внутреннем туризме. Поэтому именно внутренний туризм первым начнет восстанавливаться. О выездном пока что говорить сложнее, - рассказал Юрий Барзыкин.

Специалист сообщил, какие путевки лучше выбрать, чтобы иметь возможность вернуть деньги, если поездку все-таки придется отменить.

- По факту все билеты – возвратные. Вопрос только в том, как скоро вернут деньги. Сейчас почти все условия путевок – бронирование, предоплата – являются символическими, введенными для того, чтобы закрепить бронь, не для того, чтобы получить оплату. Надо также учитывать, что часть забронированных туров с мая, даже с апреля перешли на лето. По билетам, по отдельным услугам и по комплексным турам нужно смотреть договор. Я надеюсь, что с июля внутренний рынок возобновит свою работу и все нормализуется, - рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии.

Многие люди хотят путешествовать и отправиться на отдых грядущим летом, однако из-за тяжелой экономической ситуации и ограничительных мероприятий большая доля россиян лишилась дополнительных средств и может отказаться от отдыха в этом году. Юрий Барзыкин подтвердил, что платежеспособный спрос в России значительно снизился из-за пандемии.

- Спрос и в лучше времена был около 30%, хотели поехать отдыхать около 70%. Сейчас люди оставшиеся средства тратят на то, чтобы жить, питаться и лечиться. Именно поэтому цены и не повысились по сравнению с прошлым сезоном, и даже снизились на 10-15%. Спрос будет, конечно же, ниже, но, учитывая то, что выезд будет ограничен все-таки в этот период, на основных направлениях спрос будет достаточно высокий, - заметил эксперт.

В сложившихся условиях туристические компании все больше начинают давать свои клиентам привлекательные цены и приятные скидки.

- На самом деле в продукте 9-10% собственно туркомпаний, а остальное: 35% - средства размещения, такой же сегмент – переезд, перелет. Конечно, уже сейчас дают привлекательные цены, ну и, конечно, чем раньше, тем больше скидки. Но надо не гоняться за дешевизной, реально оценивать ситуацию, - подчеркнул Юрий Барзыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU