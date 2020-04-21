Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей

21 Апр 2020 2020-04-21T19:45:39+03:00

В ходе торгов на Мосбиржи стал известен курс рубля на 22 апреля 2020 года

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В ходе торгов на Московской фондовой биржи во вторник, 21 апреля, рубль существенно потерял в цене по отношению к евро и доллару.

Так, американская валюта с расчетами на "завтра", 22 апреля, к 18:47 мск времени вырос на 1,78 рубля до отметки 77,33 рубля, европейская валюта прибавила в цене 2,1 рубля и подорожали до 84,09 рубля.

При этом в моменте европейская валюта поднимался до 84,18 рубля - максимум со 2 апреля.

Как писал сайт kp.ru, в ходе утренних торгов на Московской бирже, 21 апреля, евро прибавил в цене 0,47 процента и достиг отметки в 82,37 рубля, американская валюта подорожала на 32 копейки, до 75,87 рубля.

Согласно представленным данным Центрального банка России, курс европейской валюты на среду, 22 апреля, подорожает на 1,51 рубля, до отметки в 82,62 рубля. Американская валюта прибавит в цене на 1,59 рубля, до 76,26 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU