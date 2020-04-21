2020-04-21T19:45:39+03:00
Экономика

Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей

В ходе торгов на Мосбиржи стал известен курс рубля на 22 апреля 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Курс рубля на 21 апреля 2020: евро врос до 84 рублейКурс рубля на 21 апреля 2020: евро врос до 84 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В ходе торгов на Московской фондовой биржи во вторник, 21 апреля, рубль существенно потерял в цене по отношению к евро и доллару.

Так, американская валюта с расчетами на "завтра", 22 апреля, к 18:47 мск времени вырос на 1,78 рубля до отметки 77,33 рубля, европейская валюта прибавила в цене 2,1 рубля и подорожали до 84,09 рубля.

При этом в моменте европейская валюта поднимался до 84,18 рубля - максимум со 2 апреля.

Как писал сайт kp.ru, в ходе утренних торгов на Московской бирже, 21 апреля, евро прибавил в цене 0,47 процента и достиг отметки в 82,37 рубля, американская валюта подорожала на 32 копейки, до 75,87 рубля.

Согласно представленным данным Центрального банка России, курс европейской валюты на среду, 22 апреля, подорожает на 1,51 рубля, до отметки в 82,62 рубля. Американская валюта прибавит в цене на 1,59 рубля, до 76,26 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях 23 апреля
Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 19 долларов за баррель
Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона
Кабмин может выделить аэропортам России 2,1 млрд рублей
Комментатор Виктор Гусев рассказал, почему не знающий иностранных языков Лев Яшин близко сошелся с Пеле и другими звездами мирового футбола
Комментатор Виктор Гусев признался, как сложно быть болельщиком московского «Динамо»
У девяти курсантов Военного университета в Москве обнаружен коронавирус
Максимальное пособие по безработице смогут получить более 3,2 млн россиян
Тюменская область утраивает темпы строительства детских садов
Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков