2020-04-21T22:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в США, последние новости на 21 апреля 2020: число заболевших превысило 800 тыс.

Рассказываем последние новости о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Рассказываем последние новости о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 годаРассказываем последние новости о коронавирусе в США на 21 апреля 2020 годаФото: REUTERS
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США продолжают удерживать лидерство по числу случаев заражения коронавирусом COVID-19 и количеству летальных исходов. По последним данным на 22 апреля 2020 года, в стране зарегистрировано свыше 42,5 тыс. жертв инфекции и более 800 тыс. заболевших. Таким образом увеличившись в два раза примерно за две недели число случаев заболевания увеличилось в два раза примерно за две недели.

Как передает университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, общее число жертв коронавируса с начала эпидемии в США составляет 43 630 человек, инфицировано 810 561 человек.

Напомним, самая тяжелая ситуация в Нью-Йорке, где от коронавируса скончалось более 14,6 тыс. человек. В рамках борьбы с распространением инфекции мэрия повысила штрафы за нарушение социальной дистанции, а глава города предложил горожанам фотографировать тех, кто нарушает карантинные меры.

Накануне жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения. Они считают, что ситуация в их городе была бы не такой, если бы ВОЗ ввела строгие меры на начальном этапе распространения болезни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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