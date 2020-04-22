Коронавирус в Москве, последние новости на 22 апреля 2020: москвичи старше 65 лет смогут выехать для самоизоляции на дачи

22 Апр 2020 2020-04-21T23:30:46+03:00

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За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию подтвердили у 3083 человек. С начала эпидемии число заболевших приближается к 30 тысячам (29433). За все время в столичных больницах скончались уже 233 пациента с COVID-2019.

С сегодняшнего дня вступили в силу новые ограничения для передвижения на личном и общественном транспорте - новые правила по использованию цифровых пропусков. Автовладельцы (включая военнослужащих, судей, журналистов и лиц других категорий, которым для передвижения по городу достаточно служебного удостоверения) обязаны внести в свои пропуска номер машины. В свою очередь «пешие» должны вбить в цифровой пропуск номера своих электронных карт («Тройка», «Стрелка», соцкарта).

Напомним, за соблюдением пропускного режима среди водителей теперь будут следить видеокамеры - на машины с не внесенными в базу номерами будут приходить штрафы.

«Более 3 млн. автомобилистов в Москве уже привязали номера машин к цифровому пропуску. Ещё около 800 тыс. продолжают ездить без пропусков, - сообщили за день до ввода новых правил в столичном ЦОДД (Центр организации дорожного движения). - Не надо так!».

Интересно, какой сбор по штрафам даст первый день ужесточения режима цифровых пропусков?

Напомним, еще больше трех недель назад пожилым жителям Москвы предписали соблюдать режим полной самоизоляции - продукты и лекарства, если необходимо, им приносят соцработники или волонтеры. Однако с 22 апреля для них будет сделано одно послабление.

«Люди 65+ могут оформить пропуск, если необходимо самоизолироваться - переместиться на дачу, - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Но это разовый пропуск».

Руководитель Группы исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер заявил kp.ru, что в Москве сейчас проживает около 2 млн иностранных граждан. Большинство приезжих из Средней Азии живут в съемных квартирах и хостелах с большой плотностью «населения» и в случае вспышки заражения коронавируса в каждом из таких «домов» представляют серьезную эпидемиологическую угрозу. Поэтому мигрантов начали учить правильно вести себя во время эпидемии и соблюдать технику безопасности - в соцсетях им рассылают памятки на национальных языках.

ИСТОЧНИК KP.RU