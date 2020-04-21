Цифровые пропуска для поездки на дачу в Москве могут оформить пенсионеры

21 Апр 2020 2020-04-21T17:37:23+03:00

Люди старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездки на дачу в Москве на машине или электричке Фото: Иван МАКЕЕВ

Люди старше 65 лет могут оформить цифровые пропуска для поездки на дачу в Москве на машине или электричке

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С завтрашнего дня, то есть с 22 апреля, желающим прокатиться на транспорте в Москве и Московской области нужно указать в цифровом пропуске данные авто или своей транспортной карты. Такие правила утверждены указами мэра столицы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В городском общественном транспорте можно будет ездить только:

- по картам «Тройка» и «Стрелка»;

- с месячным единым проездным билетом;

- по социальной карте москвича и жителя Московской области.

А на машине разрешается ездить с пропуском, в который вписан номер этого авто. Данные нужно внести в пропуск минимум за 5 часов до поездки, если он у вас уже есть, или в день накануне поездки, если получаете пропуск впервые.

«Люди 65+ могут оформить пропуск, если необходимо самоизолироваться - переместиться на дачу, - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. - Но это разовый пропуск».

Напомним, такой разовый документ разрешено оформлять не более двух раз в одну календарную неделю. Москвичи, в том числе и старше 65 лет, могут поехать с разовым пропуском на дачу как на машине, так и на электричке - по карте «Стрелка» только в поездах ЦППК или по карте «Тройка» только в поездах МЦД (также и в метро).

То есть в зависимости от того, на каком поезде отправитесь на дачу, нужно покупать или «Стрелку», или «Тройку».

В столице «Тройку» продают в кассах и автоматах по продаже билетов метро, киосках «Мосгортранса», а также в железнодорожных кассах, отмеченных специальным стикером. Ещё можно заказать ее доставку на дом через «Яндекс.Лавку». Везде вносится залог за карту – 50 рублей. Затем пассажир пополняет счёт карты на нужную ему для поездки сумму. Сделать это можно, например, в кассах метро или через мобильное приложение "Метро Москвы".

«Стрелку» можно купить в кассах железнодорожных платформ, расположенных в пределах Москвы. Например, на платформах Петровско-Разумовская, Останкино, в кассах Ленинградского вокзала.

Цена карты - 200 рублей. Из этой суммы 120 рублей автоматически поступает на баланс карты, а оставшиеся 80 используются в качестве залога. «Стрелку» можно заказать доставкой на дом по горячей линии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 8 (495) 228-19-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/772886" frameborder="0"></iframe> Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU