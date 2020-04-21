2020-04-21T18:02:33+03:00
Общество

Около 800 тыс. автомобилей передвигаются по Москве без пропусков

Спецпоропуска стали обязательными в столице с 15 апреля
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Около 800 тыс. автомобилей пока передвигаются по Москве без специальных цифровых пропусков. Об этом сообщили в ЦОДД.

Напомним, что столица перешла на режим специальных цифровых пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Оформлять их начали с 13 апрели, а обязательными они стали с 15 апреля. Недавно сообщили о том, что Грузовой транспорт сможет ездить по Москве ночью без спецпропусков. Свободно передвигаться грузовики смогут с 22:00 до 6:00 по московскому времени

Как писал сайт kp.ru, правоохранители предупреждают о незаконной продаже цифровых пропусков. Отмечается, что сервисы, торгующие пропусками, не только нелегальны, но и грозят потерей личных данных покупателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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