Эксперимент ученых доказал работоспособность российских космонавтов на других планетах
В России благодаря проведенному эксперименту «Созвездие» удалось доказать работоспособность космонавтов на других планетах. Уже на четвертые сутки с момента приземления они могут выполнять поставленные задачи.
- Послеполетные исследования с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на спустя некоторое время после длительного космического полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность, в частности с различными физическими нагрузками, - говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.
Уточняется, что накануне, 17 апреля, вернувшийся из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте. Сообщается, что исследования были направлены на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС. Покорители космоса испытывали свои возможности на специализированном тренажере «Выход 2».
- Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством, - отметил работу Скрипочки начальник научного управления ЦПК, доктор технических наук Андрей Курицын.
ИСТОЧНИК KP.RU