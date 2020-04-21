Эксперимент ученых доказал работоспособность российских космонавтов на других планетах

21 Апр 2020 2020-04-21T23:50:47+03:00

Покорители космоса могут приступать к выполнению поставленных задач на четвертые сутки после посадки

Изменить размер текста: A A

В России благодаря проведенному эксперименту «Созвездие» удалось доказать работоспособность космонавтов на других планетах. Уже на четвертые сутки с момента приземления они могут выполнять поставленные задачи.

- Послеполетные исследования с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на спустя некоторое время после длительного космического полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность, в частности с различными физическими нагрузками, - говорится в сообщении Центра подготовки космонавтов.

Уточняется, что накануне, 17 апреля, вернувшийся из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте. Сообщается, что исследования были направлены на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС. Покорители космоса испытывали свои возможности на специализированном тренажере «Выход 2».

- Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством, - отметил работу Скрипочки начальник научного управления ЦПК, доктор технических наук Андрей Курицын.

ИСТОЧНИК KP.RU