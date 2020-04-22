2020-04-22T02:17:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну

Также американский лидер заявил, что информация о состоянии здоровья корейского военного деятеля слухи
Юлия КЕКОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о плохом состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына никем не подтверждены, но все равно пожелал ему здоровья.

- Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, потому что если он на самом деле находится в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, то это очень серьезно, - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, подчеркну, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее в некоторых источниках появилась информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР, однако подтвержденной информации по этой ситуации не было.

В Кремле отметили, что видели сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына, но пока не знают точно, в какой степени они соответствуют действительности, и ждут официальных данных.

Напомним, согласно последним данным ВОЗ в мире число заболевших коронавирусом превысило 2,5 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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