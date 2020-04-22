Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну
Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о плохом состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына никем не подтверждены, но все равно пожелал ему здоровья.
- Я хочу пожелать ему крепкого здоровья, потому что если он на самом деле находится в таком состоянии, о котором говорят в сообщениях и в новостях, то это очень серьезно, - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, подчеркну, что у него хорошие отношения с Ким Чен Ыном.
Напомним, ранее в некоторых источниках появилась информация об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР, однако подтвержденной информации по этой ситуации не было.
В Кремле отметили, что видели сообщения СМИ о болезни Ким Чен Ына, но пока не знают точно, в какой степени они соответствуют действительности, и ждут официальных данных.
Напомним, согласно последним данным ВОЗ в мире число заболевших коронавирусом превысило 2,5 миллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU