Мир предупредили о голоде библейского масштаба

22 Апр 2020 2020-04-22T02:35:14+03:00

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Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предупредил мир о возможном наступлении голода библейского масштаба. Об этом он заявил на виртуальном заседании Совета Безопасности.

По его словам, из-за пандемии коронавируса на планете все человечество может столкнуться с серьезной нехваткой продовольствия уже в самые ближайшие месяцы.

Для того. чтобы не допустить такого развития событий Бизли призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

- Я подчеркиваю, что коронавирусная инфекция, которая уже охватила каждый уголок планеты, представляет не только глобальную угрозу для здоровья и жизней людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы человек, в частности и те, кто живет в зоне конфликтов, в будущем могут оказаться на грани голодания, - сказал директор ВПП.

Напомним, что на данный момент в мире не наблюдается массового голода. Пока продуктов питания не хватает для 821 миллиона человек, еще примерно 265 миллионов могут столкнуться с этой угрозой в текущем году. В случае самого худшего развития события голод может наступить в 30 странах. Больше всего это коснется тех, которые продолжают вести войны.

ИСТОЧНИК KP.RU