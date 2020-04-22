2020-04-22T02:59:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван ближайший родственник коронавируса

Отмечается, что вирус не создан искусственным путем
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Назван самый ближайший родственник коронавирусаНазван самый ближайший родственник коронавирусаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Известный популяризатор научного знания, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин рассказал о ближайшем родственнике коронавируса.

По словам эксперта, за комментарием к которому обратилась "Комсомольская правда", самый близкий родственник SARS-CoV-2 - это штамм коронавируса летучих мышей. RaTG13 - шиповидный белок, который определяет 97.41% сходства, а полипротеин 1ab - еще 98.53% сходства.

Уточняется, что о вирусе было известно относительно давно, его открыли в 2013 году, однако самостоятельно заражать людей он на тот момент не мог, следовательно и не представлял никакой угрозы для людей.

Также специалист отметил, что коронавирус, который и спровоцировал пандемию в мире, не может быть "сбежавшим" из Уханьской лаборатории искусственным вирусом.

- На самом деле это достаточно легко доказать, стоит только геномы того и другого вируса, - добавил Панчин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый рассказал, как был создан коронавирус в американской лаборатории в 2015 году
Барбру Стрейзанд мог заразить коронавирусом пасынок
Назван ближайший родственник коронавируса
Мир предупредили о голоде библейского масштаба
Трамп пожелал здоровья Ким Чен Ыну
"Вектор" отобрал добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Профессор рассказал о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
Минспорт назвал сроки восстановления тренировок спортсменов
В Роспотребнадзоре рассказали, с чем связан рост числа заболевших COVID-19 среди молодежи
Эксперимент ученых доказал работоспособность российских космонавтов на других планетах
Госавтоинспекция: Прошедшие обучение кандидаты в водители могут приступить к сдаче экзаменов
ВОЗ назвала причины низкого уровня смертности от коронавируса в России
Госавтоинспеция продолжает регистрировать автомобили в условиях особого режима работы
Госавтоинспекция расширит список услуг, которые можно будет получать онлайн
Трамп собирается ограничить въезд в США по рабочим визам на 90 дней
Представитель ВОЗ рассказали о разработке вакцины от коронавируса