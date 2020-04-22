Назван ближайший родственник коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T02:59:20+03:00

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Известный популяризатор научного знания, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин рассказал о ближайшем родственнике коронавируса.

По словам эксперта, за комментарием к которому обратилась "Комсомольская правда", самый близкий родственник SARS-CoV-2 - это штамм коронавируса летучих мышей. RaTG13 - шиповидный белок, который определяет 97.41% сходства, а полипротеин 1ab - еще 98.53% сходства.

Уточняется, что о вирусе было известно относительно давно, его открыли в 2013 году, однако самостоятельно заражать людей он на тот момент не мог, следовательно и не представлял никакой угрозы для людей.

Также специалист отметил, что коронавирус, который и спровоцировал пандемию в мире, не может быть "сбежавшим" из Уханьской лаборатории искусственным вирусом.

- На самом деле это достаточно легко доказать, стоит только геномы того и другого вируса, - добавил Панчин.

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ИСТОЧНИК KP.RU