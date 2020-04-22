2020-04-22T05:39:34+03:00
В мире

В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы

В связи с эпидемией коронавируса документы о высшем образовании теперь вручают не студентам, а их "аватарам"
Антон ФОКИН
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Современные проблемы требуют современных решений - видимо так подумали преподаватели Университета Магдалены в Колумбии и организовали весьма необычное вручение дипломов для 13 выпускников медицинского факультета. Об этом сообщает Рейтер.

Сама процедура происходила в пустом зале, но по всем правилам настоящего вручения дипломов. Правда вместо толпы бывших студентов был всего лишь один робот с подключенной видеосвязью с самими выпускниками. Во время торжественного рукопожатия и передачи документа об окончании ректор просто нажимал на панели робота кнопку, чтобы переключиться на нужного студента, и уже разговаривал непосредственно с ним.

В качестве "аватара" выступал одетый в тогу и квадратную академическую шапочку робот Лиет, который был разработан в самом университете. Благодаря ему и программе Zoom, выпускники, сидя у себя дома в самоизоляции, смогли стать дипломированными медиками. Все вместе они произнесли колумбийскую клятву врача и спели гимн университета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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