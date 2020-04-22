Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму
Заместитель министра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин отправился на полуостров Крым и пропал без вести.
В Ялту, где его последний раз видели 30 марта, он отправился на такси. Поиски чиновника велись сотрудниками правоохранительных органов и волонтеров даже в больницах и моргах, однако ни в первом, ни во втором случае Ошарина не обнаружили, сообщают активисты Добровольческого Поискового Спасательного Отряда "МоскваСпас".
Его родственники хватились замминистра, по предварительной информации, только 18 апреля, после чего обратились за помощью в полицию.
Напомним, ранее Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого момента он возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского, а также был директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.
ИСТОЧНИК KP.RU