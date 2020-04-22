Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму

22 Апр 2020 2020-04-22T07:00:17+03:00

К его поиску подключились правоохранительные органы и волонтеры

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Заместитель министра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин отправился на полуостров Крым и пропал без вести.

В Ялту, где его последний раз видели 30 марта, он отправился на такси. Поиски чиновника велись сотрудниками правоохранительных органов и волонтеров даже в больницах и моргах, однако ни в первом, ни во втором случае Ошарина не обнаружили, сообщают активисты Добровольческого Поискового Спасательного Отряда "МоскваСпас".

Его родственники хватились замминистра, по предварительной информации, только 18 апреля, после чего обратились за помощью в полицию.

Напомним, ранее Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого момента он возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского, а также был директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

ИСТОЧНИК KP.RU