2020-04-22T07:00:17+03:00
Общество

Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму

К его поиску подключились правоохранительные органы и волонтеры
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: ДПСО "МоскваСпас"Фото: ДПСО "МоскваСпас"
Изменить размер текста:

Заместитель министра культуры Москвы 47-летний Леонид Ошарин отправился на полуостров Крым и пропал без вести.

В Ялту, где его последний раз видели 30 марта, он отправился на такси. Поиски чиновника велись сотрудниками правоохранительных органов и волонтеров даже в больницах и моргах, однако ни в первом, ни во втором случае Ошарина не обнаружили, сообщают активисты Добровольческого Поискового Спасательного Отряда "МоскваСпас".

Его родственники хватились замминистра, по предварительной информации, только 18 апреля, после чего обратились за помощью в полицию.

Напомним, ранее Леонид Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя Департамента культуры города Москвы в 2018 году. До этого момента он возглавлял Московский академический театра имени Владимира Маяковского, а также был директором «Et Cetera» и руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по пику пандемии коронавируса
В Верховном суде рассказали, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции
Замминистра культуры Москвы Леонид Ошарин без вести пропал в Крыму
США предрекли вторую волну коронавируса
США подали в суд на Китай из-за коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 22 апреля 2020: самоизоляцию могут продлить до середины мая
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 261 человека
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 апреля 2020 приближается к 30 тысячам человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 апреля 2020 года составило 5241 человека
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 апреля 2020 года увеличилось до 2 057 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 апреля 2020: москвичи старше 65 лет смогут выехать для самоизоляции на дачи
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Из-за коронавируса в США появилась мода на косынки
Названа дата старта тестирования на антитела в России
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
В Колумбии дипломы вместо выпускников вузов получают роботы
Новак объяснил причины сокрушительного обвала цен на нефть WTI
Ученый объяснил, почему пока невозможно установить "нулевого пациента" коронавируса