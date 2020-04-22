Россиянам разрешили не проводить в 2020 году проверку счетчиков из-за коронавируса

22 Апр 2020 2020-04-22T08:49:57+03:00

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В правительстве разрешили не проводить проверку счетчиков до 2021 года. Речь идет о приборах учета, срок проверки которых истекает в текущем году. Отсрочка дана вплоть до 1 января 2021 года из-за коронавируса, чтобы сократить число контактов между людьми и не подвергать риску ни работников компаний, занятых проверкой, ни пользователей коммунальной услугой.

ИСТОЧНИК KP.RU