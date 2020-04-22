2020-04-22T10:43:14+03:00
Общество

Врач назвал самый опасный гаджет на карантине

Пользоваться им часто не советуют ни детям, ни взрослым
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Офтальмолог напомнил о вреде гаджетовОфтальмолог напомнил о вреде гаджетовФото: EAST NEWS
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В период самоизоляции многие стали проводить больше времени перед телевизором или в своих гаджетах. Однако такое время провождение может серьезно навредить здоровью. Об этом рассказал офтальмолог, кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников.

«Сейчас в режиме самоизоляции многие проводят целыми днями у экранов телевизора или в телефоне. Обмен сообщениями, просмотр роликов и мультфильмов, игры онлайн. Если делать это бездумно и постоянно, можно испортить зрение навсегда», - цитирует врача «Российская газета».

Специалист отметил, что наибольший вред зрению могут нанести смартфоны, которые подходят больше для звонков или отправки коротких сообщений, а не для полноценного использования. На втором месте расположился планшет, а третье разделили между собой компьютер и ноутбук.

Врач напомнил, что взрослым рекомендуется делать не больше 5-6 подходов к компьютеру в день, каждый примерно по часу, а между подходами – перерыв и отдых для глаз.

Детям также нельзя на весь день включать мультики, лучше дать им возможность играть в живые игры, рисовать, что-то мастерить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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