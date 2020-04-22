Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции
Полноценный здоровый сон не только улучшает настроение и дает бодрость, но также укрепляет иммунитет и помогает противостоять инфекциям. Об этом рассказала эндокринолог НМИЦ эндокринологии, член Российского общества сомнологов Мария Фадеева.
«Наверняка вы замечали: когда мы заболеваем, нам инстинктивно хочется спать подольше. Объяснение простое: во время ночного сна секретируются факторы иммунной защиты. Благодаря им мобилизуется иммунная система для отражения вирусной или бактериальной атаки. Дополнительный сон повышает активность иммунитета, и в случае инфицирования выздоровление происходит быстрее», - цитирует врача «Российская газета».
Также сомнолог добавила, что уменьшение продолжительности ухудшение качества сна могут, наоборот, ослабить иммунитет и повысить восприимчивость организма к инфекции.
По совам Фадеевой, период самоизоляции отличное время, чтобы наладить график сна и ввести его в привычку.
ИСТОЧНИК KP.RU