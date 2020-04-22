Врач: полноценный сон помогает противостоять инфекции

22 Апр 2020 2020-04-22T11:13:34+03:00

Здоровый отдых не только дарит бодрость, но и укрепляет иммунитет

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Полноценный здоровый сон не только улучшает настроение и дает бодрость, но также укрепляет иммунитет и помогает противостоять инфекциям. Об этом рассказала эндокринолог НМИЦ эндокринологии, член Российского общества сомнологов Мария Фадеева.

«Наверняка вы замечали: когда мы заболеваем, нам инстинктивно хочется спать подольше. Объяснение простое: во время ночного сна секретируются факторы иммунной защиты. Благодаря им мобилизуется иммунная система для отражения вирусной или бактериальной атаки. Дополнительный сон повышает активность иммунитета, и в случае инфицирования выздоровление происходит быстрее», - цитирует врача «Российская газета».

Также сомнолог добавила, что уменьшение продолжительности ухудшение качества сна могут, наоборот, ослабить иммунитет и повысить восприимчивость организма к инфекции.

По совам Фадеевой, период самоизоляции отличное время, чтобы наладить график сна и ввести его в привычку.

ИСТОЧНИК KP.RU