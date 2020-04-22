2020-04-22T12:27:14+03:00
Общество

В Минобразе оценили шансы на перенос учебного года в вузах

Ранее власти приняли решение отложить ЕГЭ и изменить формат проведения сессий в творческих вузах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Формат обучения будет зависеть от эпидемической ситуацииФормат обучения будет зависеть от эпидемической ситуацииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Министерстве образования дали комментарий о начале учебного года в вузах. Пандемия не помешает студентам возобновить занятия, как и в прежнее время, 1 сентября. Переносить сроки начала учебного года не планируют.

- Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации с коронавирусом,- объяснил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что ЕГЭ перенесут из-за пандемии на 8 июня. Но этот срок не окончательный, все будет зависеть от того, сможет ли Россия к лету побороть коронавирус. Соответственно, изменится срок проведения приемной кампании в вузы. Поскольку основанием для поступления в большинство университетов являются результаты ЕГЭ, то абитуриенты смогут подать заявления, когда опубликуют все результаты экзаменов.

Ранее власти изменили порядок проведения весенней сессии в творческих вузах, предложено проводить экзамены в дистанционном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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