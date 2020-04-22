2020-04-22T12:46:10+03:00
Экономика

Эксперт: заметные скачки цен на нефть сохранятся до июня

Только во втором полугодии ситуация начнет стабилизироваться
Елена АКИМОВА
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Эксперт объяснил, когда цены на нефть начнут восстанавливатьсяЭксперт объяснил, когда цены на нефть начнут восстанавливатьсяФото: REUTERS
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, как долго сохранятся заметные скачки цен на нефть.

По его оценкам, нестабильная ситуация сохранится до июня. Ровно до этого времени обстановка на мировом рынке будет наиболее тяжелой. На сегодняшний день добывается такое количество, которое не потребляется миром. Хранилища у многих стран уже почти полные.

- Сделка ОПЕК+, которая призвана убрать эти дисбалансы, заработает только с мая. Наша экспортная марка Urals привязана к стоимости Brent, который торгуется на бирже. Наша на несколько долларов дешевле. Если Brent 17 долларов, то Urals – 14-15 долларов за баррель. Бюджет у нас рассчитан из 42,4 доллара, - комментирует ИА «НСН» Юшков.

В Минфине подсчитали, что при среднегодовой стоимости нефти по 25 долларов Россия сможет жить за счет Фонда национального благосостояния три года.

- Сейчас сложно определить среднегодовую цену. В январе был показатель свыше 60 долларов, сейчас – 15. Картина станет понятна во втором полугодии, как раз начнется период восстановления спроса, и с ним потихоньку будет расти цена, - заключил эксперт.

Ранее эксперты объяснили, почему сделка ОПЕК+ состоялась, но нефть и рубль не выросли.

Новая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет действовать в течение двух лет - до апреля 2022 года. То есть на рынке в какой-то момент даже будет превышение спроса над предложением. И это позволит постепенно опустошить нефтехранилища.

Для России падение ее главного ресурса до нуля грозит большими проблемами. Доходы от нефти и газа (а цена на него тоже зависит от стоимости нефти) составляют 40% федерального бюджета страны. Плюс налоговые убытки, которые мы получим в других отраслях из-за карантина. Да, в наших резервах больше 700 млрд долларов (больше 50 трлн рублей по нынешнему курсу). Их хватит, чтобы безбедно прожить два года вообще без каких-либо доходов. И четыре года - если доходы казны упадут вдвое. Тяжело, но не критично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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