2020-04-22T13:39:49+03:00
Общество

Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной

Премьер-министр заявил, что некоторые губернаторы отнеслись формально к обязанности увеличить число мест в больницах
Юлия САЛЬНИКОВА
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Регионам выделили средства на подготовку к распространению вирусаРегионам выделили средства на подготовку к распространению вирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российский премьер Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной ситуацию с готовностью регионов к пандемии коронавируса.

Это при том, что президент поручил к концу этой-началу следующей недели увеличить больничный фонд для пациентов с коронавирусом. Регионы могут столкнуться с таким же ростом заболеваемости, как в столице через 2-3 недели. Но этого можно избежать, если уже сейчас предпринять меры, в том числе меры по готовности больниц лечить таких пациентов и не допустить распространения вируса.

Для этого региональным властям выделили средства. Но не везде оперативно приступили к обязанностям.

- Некоторые губернаторы формально отнеслись к расчету потребностей в койко-местах на первом этапе этой работы,- сообщил Михаил Мишустин.

О темпах подготовки говорит объем потраченных средств - в отстающих регионах закуплено только 10 процентов от необходимого объема медицинской техники и инвентаря для увеличения койкомест.

- Это недопустимо медленно,- сказал премьер, подчеркнув, что ситуация в регионах с готовностью к пандемии является неудовлетворительной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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