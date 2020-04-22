Мишустин о готовности регионов к пандемии: Вряд ли ситуацию можно назвать удовлетворительной
Российский премьер Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной ситуацию с готовностью регионов к пандемии коронавируса.
Это при том, что президент поручил к концу этой-началу следующей недели увеличить больничный фонд для пациентов с коронавирусом. Регионы могут столкнуться с таким же ростом заболеваемости, как в столице через 2-3 недели. Но этого можно избежать, если уже сейчас предпринять меры, в том числе меры по готовности больниц лечить таких пациентов и не допустить распространения вируса.
Для этого региональным властям выделили средства. Но не везде оперативно приступили к обязанностям.
- Некоторые губернаторы формально отнеслись к расчету потребностей в койко-местах на первом этапе этой работы,- сообщил Михаил Мишустин.
О темпах подготовки говорит объем потраченных средств - в отстающих регионах закуплено только 10 процентов от необходимого объема медицинской техники и инвентаря для увеличения койкомест.
- Это недопустимо медленно,- сказал премьер, подчеркнув, что ситуация в регионах с готовностью к пандемии является неудовлетворительной.
ИСТОЧНИК KP.RU