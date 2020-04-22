Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»

22 Апр 2020 2020-04-22T16:43:31+03:00

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Во время еженедельного оперативного совещания временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский подверг сомнению эффективность работы городских чиновников в части содержания и ремонта дорог областного центра.

«КО ВСЕМУ, СКАЗАННОМУ МНОЙ, ОТНЕСИТЕСЬ СЕРЬЕЗНО»

В выходные Александр Цыбульский вместе с главой Архангельска Игорем Годзишем побывал в южной части города, лично осмотрев состояние Ленинградского и Московского проспектов, улиц Ленина, Галушина и Воскресенской.

Выводы глава региона сделал неутешительные…

- Вы меня простите, но то, что я увидел в Архангельске, – это ужас. За две недели я не видел ни одной единицы спецтехники по уборке улиц. Грязь, слякоть, дороги разбиты, мусор валяется по обочинам, как на свалке, — сказал Александр Цыбульский в ходе еженедельного оперативного совещания.

Глава региона в срочном порядке потребовал от администрации Архангельска предъявить требования подрядчикам по гарантийному ремонту тех городских дорог, где обнаружены дефекты.

Вместе с тем Александр Цыбульский поручил региональному правительству дополнительно выделить администрации Архангельска 150 млн рублей на приведение дорог в нормативное состояние.

—Я еще раз прошу вас, коллеги, включиться в работу. Комфортной она не будет, сразу хочу вас всех предупредить. Каждый на своем месте проведите ревизию, сейчас есть хороший шанс перезагрузиться и идти дальше другими темпами. Не замечать того, что я говорю, – нельзя. Я прошу ко всему, сказанному мной, относиться серьезно. Темп работы у меня высокий, и в этом темпе придется работать всем, – резюмировал Александр Цыбульский.

ГАРАНТИЯ ЕСТЬ, А АСФАЛЬТА НЕТ

Обратим внимание, что недавно назначенный президентом глава региона заранее объявил об инспекции состояния дорог Архангельска, о чем сообщил в своем видеоблоге.

— Наступившая весна оголила очень острую проблему, оголила в прямом смысле. Когда мы ездим по дорогам, домой и на работу, есть ощущение, что асфальт сошел вместе со снегом, — поделился наблюдением врио губернатора. — Я хочу воочию убедиться, в каком состоянии находятся дороги региона. В первую очередь — дороги, построенные в прошлом году. Хочется понять, почему дороги, которые еще на гарантии, уже в удручающем состоянии.

Кроме того, глава региона высказал мнение, что аномальная зима не может быть оправданием — ее пережила не только Архангельская область. Но дороги в настолько плачевном состоянии далеко не во всей стране. В любом случае, для определенных выводов будут привлечены специалисты.

— В ближайшее время будем в этом разбираться, говорю это потому, что было огромное количество ваших обращений по этому вопросу, — сообщил северянам врио губернатора.