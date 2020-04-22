2020-04-22T16:52:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере

Путешественники готовили еду на кострах, а воду брали из ближайшей реки
Ксения АНУФРИЕВА
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Власти Индии отравили иностранцев в специальный карантинный центр, где они будут находиться ближайшие две недели.Власти Индии отравили иностранцев в специальный карантинный центр, где они будут находиться ближайшие две недели.Фото: REUTERS
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Власти Индии нашли и отправили на карантин туристов из нескольких стран, которые не смогли вовремя вернуться домой и переживали пандемию коронавируса в пещере. Необычное место для временного проживания четверо мужчин и две женщины выбрали в конце марта, когда страну закрыли на карантин. Об этом сообщает издание Fox News.

Группа путешественников была вынуждена перебраться жить в пещеру в Ришикеше на севере государства после того, как у них закончились деньги, и они не смогли остаться в гостиницах. Воду туристы брали из Ганга, реки, которая протекала неподалеку от их пристанища, а пищу готовили на кострах. Позже их обнаружила полиция и доставила в местный участок.

Туристы оказались жителями Украины, Соединенных Штатов, Турции, Франции и Непала. В Индию они приехали еще в прошлом году, когда пандемия не достигла таких масштабов и границы государств были открыты. Жили путешественники в недорогих отелях в популярном туристическом местечке в предгорьях Гималаев. В пещере туристы оставались последние 25 суток.

Власти Индии отравили иностранцев в специальный карантинный центр, где они будут находиться ближайшие две недели. Ни у одного из них тесты не показали наличие коронавирусной инфекции.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что группа российских туристов поселилась в пещере в Таиланде. Путешественники также не успели вернуться на родину и были вынуждены искать себе ночлег в необычным местах. Другие россияне поселились в заброшенном храме на острове Пхукет, переоборудовав руины в комнаты и кухню.

Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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