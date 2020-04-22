Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза

22 Апр 2020 2020-04-22T17:29:52+03:00

Спрос на дома и дачи вырос почти на треть Фото: Мария РАЗУМОВА

А те, у кого хватают средств, выбирают коттеджи

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Режим самоизоляции заставил многих россиян задуматься о загородном жилье. Спрос на дачи и дома в Московской области вырос в 2,5 раза.

С 15 марта по 15 апреля количество просмотров объявлений о сдаче коттеджа или дачи в Московской области в долгосрочную аренду на сайте «Циан» увеличилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Интерес вырос не только к аренде, но и к покупке загородной недвижимости. Объем просмотров таких объявлений вырос на 48%. Но это вовсе не значит, что каждый решился приобрести недвижимость.

Тем не менее, рынок отозвался на повышенный интерес ростом цен. Если в середине 2019 года средняя стоимость проданного дома составляла 13,52 млн рублей, то к 15 марта 2020 года она выросла до 14,44 млн, а к 15 апреля — до 16,59 млн рублей – прибавка составила 15 процентов.

- Перебраться в загородные объекты поспешили все, кто смог себе это позволить. Были примеры, что в аренду сдавались дома стоимостью по 300-400 тысяч рублей в месяц и дороже, - рассказала RT эксперт по недвижимости компании Сentury 21 Diamond Алла Вострова.

ИСТОЧНИК KP.RU