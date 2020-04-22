2020-04-22T19:03:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характер

Мэр столицы призвал и дальше "четко администрировать" карантинные мероприятия в России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характерСобянин: рост заболеваемости коронавирусом в России носит управляемый характерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 в России носит управляемый характер. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что по отношению к странам Европы и США динамика заболеваемости коронавирусом сглаженная, однако увеличивается число заболевших, в том числе и больных пневмонией.

Он подчеркнул, что сейчас нужно просчитать, как изменится ситуация через несколько недель. Собянин сообщил, что сейчас для каждого региона определено минимальное число коек, но в некоторых нужно подстраховаться и увеличить его. По его словам, при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда в 80 тыс. коек будет заполнен в течение 3-4 недель.

Мэр столицы добавил, что сейчас нужно и дальше «четко администрировать» карантинные мероприятия, а также предложил ввести систему цифровых пропусков надо распространить на все регионы, контролировать весь транспорт, междугородние и межрегиональные перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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