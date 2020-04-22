2020-04-22T18:24:16+03:00
Политика

Собянин предложил распространить пропускную систему на всю Россию

По словам мэра Москвы, позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Проверка цифрового пропуска в Москве.Проверка цифрового пропуска в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Распространение системы цифровых пропусков на всю Россию позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его. Так считает мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д», - сказал градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Собянин также поддерживал профилактику лечения заболевания с целью минимизирования количества тяжелобольных и отметил, что необходимо и дальше администрировать четко карантинные мероприятия, поскольку «одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить».

Напомним, что Москва перешла на режим специальных цифровых пропусков, чтобы предотвратить развитие пандемии и ограничить передвижение граждан по улицам. Оформлять их начали с 13 апрели, а обязательными они стали с 15 апреля. Со среды, 22 апреля, контроль стал автоматизированным через камеры видеонаблюдения. По данным ЦОДД, около 800 тыс. автомобилей пока передвигаются по Москве без пропусков, но более 3 млн автомобилистов уже оформили их.

Как оформить пропуск передвижения по Москве.С 13 апреля для поездок на личном и общественном транспорте по Москве потребуется цифровой пропуск. Оформить его можно несколькими способами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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