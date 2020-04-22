2020-04-22T18:39:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели

Мэр Москвы подчеркнул, что в данных условиях нужно и дальше "четко администрировать" карантинные мероприятия
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей СобянинСергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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При нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда в 80 тыс. коек будет заполнен в течение 3-4 недель. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин и подчеркнул, что в таких условиях нужно и дальше «четко администрировать» карантинные мероприятия.

«Понятно, что одним развертыванием коечного фонда эту проблему не победить. Необходимо дальше администрировать четко карантинные мероприятия», - сказал градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции с участием глав регионов.

Как писал сайт kp.ru, Собянин также предложил распространить пропускную систему на всю страну. По его словам, позволит контролировать перемещение людей между регионами, не ограничивая его.

Напомним, за минувшие сутки в нашей стране зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 78 регионах страны. Как отмечают в федеральном Оперативном штабе, 43% пациентов на момент взятия анализов не имели никаких клинических проявления болезни и явных симптомов.

По состоянию на 22 апреля, в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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