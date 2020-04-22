Эпидемия завершилась: россияне стали реже болеть гриппом

22 Апр 2020 2020-04-22T22:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В России закончилась эпидемия гриппа, которая началась еще в конце января. Об этом сообщает Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава.

«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться», - говорится в сообщении института.

Отмечается, что на прошедшей неделе, с 13 по 19 апреля, уровень суммарной заболеваемости гриппом и другими ОРВИ уменьшился до 321 случая на 100 тысяч населения. В то время как на неделе ранее фиксировали 406 случаев на 100 тысяч населения.

По данным института, превышение эпидпорогов по населению страны в целом не выявлено. При этом до сих пор есть превышение нормы сохраняется в 6 городах, но незначительное и только среди взрослого населения.

Кроме того, снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Европе. Низкая заболеваемость зафиксирована в Канаде, Южной Америки, в большинстве стран Азии. Однако в Соединённых Штатах сохраняется высокий уровень порогового значения

ИСТОЧНИК KP.RU