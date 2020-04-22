На дорогах Москвы поймали 230 тысяч водителей без пропусков

22 Апр 2020 2020-04-22T22:45:42+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в столице начала действовать автоматизированная проверка цифровых пропусков. В первый день новых правил камеры поймали 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили пропуска или не привязали к ним номера машин. Нарушителей вычислили с помощью 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации.

"Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). - Сейчас их данные обрабатываются".

Напомним, штрафы выписывают согласно части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

"Оформить цифровой пропуск на себя и указать в нем номер машины можно на сайте, - объяснили в МАДИ. - Потом там же нужно проверить, действителен ли ваш пропуск. Кроме того, стоит ещё раз проверить номер своего автомобиля в базе данных на сайте, чтобы не получить штраф".

ИСТОЧНИК KP.RU