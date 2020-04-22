2020-04-22T22:45:42+03:00
Коронавирус Covid-19

На дорогах Москвы поймали 230 тысяч водителей без пропусков

После дополнительной проверки нарушителям выпишут штрафы
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 апреля, в столице начала действовать автоматизированная проверка цифровых пропусков. В первый день новых правил камеры поймали 230 тысяч автомобилей, водители которых не оформили пропуска или не привязали к ним номера машин. Нарушителей вычислили с помощью 2,5 тысяч камер фотовидеофиксации.

"Если после дополнительной проверки информация о нарушениях подтвердится, водители получат штраф на сумму 5 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). - Сейчас их данные обрабатываются".

Напомним, штрафы выписывают согласно части 4 статьи 3.18.1 КоАП Москвы.

"Оформить цифровой пропуск на себя и указать в нем номер машины можно на сайте, - объяснили в МАДИ. - Потом там же нужно проверить, действителен ли ваш пропуск. Кроме того, стоит ещё раз проверить номер своего автомобиля в базе данных на сайте, чтобы не получить штраф".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЧС в мире: ВОЗ рассказала, своевременно ли была объявлена пандемия коронавируса
На дорогах Москвы поймали 230 тысяч водителей без пропусков
Эпидемия завершилась: россияне стали реже болеть гриппом
Более 3,9 млн автомобилистов в Москве уже оформили цифровой пропуск
Путин освободил от должности замглавы СК Александра Сорочкина
Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
ВОЗ предупредила, что американская помощь здравоохранению в мире важна для безопасности самих США
Полиция предоставила охрану ответственному за снос памятника Коневу в Праге
Ученые назвали слезы источником передачи коронавируса
Мишустин и вице-президент Турции обсудили борьбу с коронавирусом и возвращение граждан на родину
Госавтоинспекция и «Комсомольская правда» выяснят, какие виды соцрекламы по безопасности дорожного движения граждане считают наиболее эффективными
Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 субъекте России
Главврач больницы в Коммунарке: пациентов с корановирусом поступает больше, чем выписывается
Песков оценил шансы Зеленского завершить конфликт в Донбассе