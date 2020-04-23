Доходы врачей и учителей предлагают уравнять базовыми окладами

23 Апр 2020 2020-04-23T09:04:16+03:00

Сегодня зарплаты бюджетников могут в 4-5 раз различаться в зависимости от региона

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Для врачей, учителей и других категорий бюджетников предлагают установить базовые оклады. Это поможет избежать неравенства в выплатах, которое присутствует сегодня. Зарплаты специалистов в зависимости от региона могут различаться в 4-5 раз.

С инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Предложение может быть рассмотрено в пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

- Сегодня должностные оклады бюджетников не всегда достигают МРОТ. Такая ситуация в 70% регионов. Уровень зарплат достигается за счет того, что учителя работают на полторы-две ставки, - рассказала «Известиям» заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Базовые ставки позволят гарантировать определенных доход сотрудникам и сгладить неравенство в зависимости от региона. В так называемых богатых субъектах выплаты значительно выше, чем в дотационных. Это приводит к миграции специалистов, в надежде заработать как можно больше, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU