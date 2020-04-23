2020-04-23T10:32:22+03:00
Общество

Полиция поймала банду, похитившую персональные данные граждан России и ЕС

Преступники похитили десятки тысяч личных сведений из банков нескольких стран
Ксения АНУФРИЕВА
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Полицейские пресекли деятельность банды, которая похитила десятки тысяч персональных данных граждан Российской Федерации и Евросоюза из банковских организаций.Полицейские пресекли деятельность банды, которая похитила десятки тысяч персональных данных граждан Российской Федерации и Евросоюза из банковских организаций.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Полицейские пресекли деятельность банды, которая похитила десятки тысяч персональных данных граждан Российской Федерации и Евросоюза из банковских организаций. «Точечная операция» была проведена месяц назад, преступную группировку, которая находилась за пределами России, помогли раскрыть немецкие правоохранительные органы

- Мы часто советуемся с коллегами из иностранных государств, общаемся с ними и участвуем в совместных раскрытиях самых разных преступлений международного характера. Вместе с полицией ЕС мы накрыли большую преступную сеть, ворующую личные данные наших граждан и жителей Евросоюза. Персональные данные они украли из банков РФ, Швеции, Германии и некоторых других стран, - рассказал РИА Новости глава российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант Юрий Жданов.

Меры, принятые сотрудниками правоохранительных органов помогли избежать дальнейшего ущерба гражданам, данные которых были украдены: вся похищенная информация была оперативно уничтожена правоохранителями. В банде состояли несколько десятков злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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